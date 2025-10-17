Anwar BAB Bicara Soal Wajah Anak Billy Syahputra

menu
Anwar BAB di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Senin (13/6). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Anwar BAB mengaku belum melihat anak Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya yang baru lahir.

Dia mengatakan pasangan selebritas itu memang sengaja masih merahasiakan wajah buah hati.

"Muka bayinya enggak dikasih tahu," kata Anwar BAB saat jadi bintang tamu program FYP di Trans7 baru-baru ini.

Baca Juga:

Komedian itu menyebut Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya kini berada di rumah orang tuanya.

Oleh sebab itu, Anwar BAB belum dapat kesempatan menengok anak Billy Syahputra.

"Sekarang lagi di rumah emaknya, 40 hari biar ada yang menemani, karena Bang Billy kerja," jelas pemilik nama asli Anwar Sanjaya Pigano itu.

Baca Juga:

Menurut Anwar BAB, Billy Syahputra segera menggelar acara syukuran atas kelahiran anak pertama.

Adapun wajah bayi Billy Syahputra bakal diungkapkan ke publik pada momen tersebut.

