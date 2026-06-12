Anwar BAB Kembalikan Uang Saku dari Hanania Group ke Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Anwar BAB menunjukkan simpatinya terhadap korban dugaan penipuan perjalanan umrah Hanania Group.

Seusai menjani pemeriksaan terkait kasus tersebut di Polda Metro Jaya kemarin (10/6), Anwar mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap para korban.

Dia memahami perasaan sedih dan kecewa yang dirasakan oleh para korban yang gagal berangkat umrah, padahal mereka sudah mengumpulkan biaya yang tak sedikit untuk bisa pergi ibadah ke Tanah Suci.

Baca Juga: Ini Alasan Anwar BAB Serahkan Uang Saku dari Hanania Group

"Pasti aku tahu sekali rasanya, sakit hatinya, sedihnya seperti apa, karena yang aku lihat, kan banyak juga jemaah yang tiba-tiba ada uang buat berangkat umrah, tetapi mengumpulkan bertahun-tahun," ujar Anwar BAB di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu.

"Aku merasakan, aku merasakan, dan aku mendoakan," sambungnya.

Dia mengungkapkan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan olehnya dengan pihak Hanania Group berupa barter.

Baca Juga: Penjelasan Anwar BAB Setelah Diperiksa Polisi Terkait Kasus Hanania Group

Anwar diminta untuk mempromosikan travel umrah tersebut melalui sosial media, sedangkan sebagai timbal baliknya dia mendapatkan fasilitas berupa perjalanan umrah.

"Mungkin yang bertanya-tanya bentuk kerjasamanya seperti apa, saya ditawarkan bentuk kerjasama dengan Hananiah adalah barter. Jadi, saya berangkat tidak mendapatkan uang, hanya mendapatkan uang saku selama perjalanan di sana," tuturnya.