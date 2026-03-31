Anwar Hafid: Pembangunan Tidak Hanya soal Angka, tetapi Bagaimana Manfaatnya untuk Masyarakat

jpnn.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah Tahun Anggaran 2025, dalam Sidang paripurna DPRD Sulteng, di Palu, Senin (30/3/2026).

Dalam pidatonya, Anwar menyampaikan capaian pembangunan juga bisa dilihat sejauh mana manfaatnya untuk rakyat.

"Pembangunan tidak hanya soal capaian angka, tetapi bagaimana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Baca Juga: Gubernur Anwar Hafid Tegaskan APBD Sulteng Masih Mampu Membiayai PPPK

Gubernur menjelaskan visi pembangunan Sulawesi Tengah periode 2025–2029, yaitu “Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan.” Visi tersebut dijabarkan melalui empat misi utama, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi berbasis potensi daerah, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan kolaboratif.

Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp 4,95 triliun. Meski mengalami tekanan fiskal, implementasi Program "9 Berani" dinilai mampu mendorong capaian indikator makro pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah pada tahun 2025 tercatat sebesar 8,47 persen, tetap berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,05 persen, sekaligus menempatkan Sulawesi Tengah pada peringkat kedua secara nasional setelah Provinsi Maluku Utara.

Selain itu, tingkat kemiskinan menurun dari 11,04 persen pada September 2024 menjadi 10,52 persen pada September 2025, atau berkurang sekitar 12.950 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan tipis dari 2,94 persen menjadi 2,92 persen.

Sementara itu, indeks gini menurun dari 0,309 menjadi 0,277 yang menunjukkan semakin membaiknya distribusi pendapatan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) turut meningkat dari 72,24 menjadi 72,82 dengan kategori tinggi.