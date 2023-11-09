Anwar Usman Paman Gibran Singgung Peran Raffi Ahmad

jpnn.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman sempat mengungkap peran Raffi Ahmad soal kedatangannya ke Istana Negara, Jakarta pada Jumat (2/10/2026), menjelang pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Anwar tiba sekitar pukul 14.30 WIB dengan mengenakan setelan jas berwarna hitam lengkap dengan kopiah hitam dan dasi biru muda.

Saat ditanya oleh wartawan, Anwar Usman yang juga pamannya Wapres Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak mengetahui secara pasti agenda yang membuat dirinya diundang ke Istana.

"Saya enggak tahu, pokoknya saya diminta untuk hadir di sini," kata Anwar sebelum memasuki Istana.

Dia berceriita telah dihubungi beberapa hari lalu terkait kehadirannya di Istana. Namun, undangan resmi baru diterimanya pada Kamis (1/10) malam sekitar pukul 21.00 WIB.

Anwar mengaku diundang oleh selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad.

"Saya diundang sama Raffi Ahmad," ungkap Anwar.

Anwar saat itu mengaku belum tahu apakah dirinya akan dilantik menjadi Wantimpres atau tidak.