AP3KI desak kepala BKN minta maaf, tolak dikotomi ASN, tuntut status tunggal PNS!

JAKARTA - Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) ikut terusik dengan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif yang viral di video TikTok @sekolahpasca.unilak.

Pernyataan Prof. Zudan dalam video viral tersebut dinilai sangat merendahkan PPPK dan tidak layak disampaikan oleh seorang pejabat publik, apalagi pascakerusuhan akhir Agustus 2025.

"Kami menyesalkan pernyataan Prof. Zudan yang bukan hanya kepala BKN, tetapi juga ketum DPP Korpri," kata Ketum AP3KI Nur Baitih kepada JPNN, Senin (15/9).

Dia menegaskan seluruh anggota dan pengurus AP3KI merasa tersinggung dengan pernyataan Prof. Zudan. AP3KI yang sebagian besar eks honorer K2 ini aslinya dahulu menolak PPPK dan menuntut PNS

Namun, kemudian pemerintah menjanjikan hal-hal manis terkait PPPK ini sampai akhirnya pada 2019 semuanya ikut seleksi.

Tidak heran, ketika kepala BKN dinilai merendahkan posisi PPPK, para pentolan eks honorer K2 yang sudah menjadi ASN PPPK meradang.

Mereka kemudian mengambil sikap atas pernyataan kepala BKN yang mengatakan PPPK hanyalah ban serep dan posisinya akan digantikan PNS.

Berikut pernyataan sikap AP3KI: