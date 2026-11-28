jpnn.com - Koordinator Wilayah Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Provinsi Jambi Amaden menyuarakan aspirasi ribuan PPPK seluruh Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, dan DPR RI.

Amaden mendesak pemerintah agar rencana pengangkatan PPPK penuh waktu menjadi PNS pada 2027 benar-benar berpihak pada pengabdian.

"Kami minta jangan lagi pakai tes. Mereka sudah mengabdi cukup lama, ada yang 20 tahun lebih, usianya sudah kritis, sudah masuk Masa Persiapan Pensiun (MPP) seharusnya diberi afirmasi khusus," kata Amaden kepada JPNN, Sabtu (28/11/2026).

Menurut Amaden, sistem seleksi justru akan menyingkirkan PPPK yang sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Padahal, mereka sudah terbukti loyal dan berpengalaman.

AP3KI Jambi juga mendorong pemerintah mempercepat penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengangkatan PPPK menjadi PNS di awal 2027.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Banyak PPPK yang akan memasuki masa purnatugas pada akhir 2027 hingga 2028. Jika PP terlambat terbit, mereka terancam tidak sempat diangkat.

"Jangan sampai aturan keluar setelah mereka pensiun. Kami minta dipercepat," ujarnya.

Bagi PPPK yang tidak bisa ikut seleksi CPNS karena mendekati purna tugas, AP3KI meminta pemerintah mengeluarkan aturan khusus.