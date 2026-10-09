AP3KI: Tidak Ada Alasan Lagi Pemda Memberhentikan PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Terbitnya SE Mendagri Nomor: 800.1.13.2/8000/SJ tentang Keberlanjutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK Paruh Waktu yang Masa Perjanjian Kerjanya Berakhir Hingga Bulan Desember Tahun 2026 disambut positif.

Ketua Umum Asosiasi Pegawai Pemerintan Perjanjian Kerja Indonesia (AP3KI) Nur Baitih mengatakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini menjadi payung hukum yang kuat. PPPK dan PPPK paruh waktu tidak boleh diberhentikan kecuali tiga hal, seperti batas usia pensiun, mengundurkan diri, dan kesalahan pegawai itu sendiri.

"Saya berharap ini menjadi perhatian khusus kepala daerah. Jangan karena alasan anggaran, lalu teman-teman PPPK dan PPPK paruh waktu diberhentikan," kata Nur Baitih kepada JPNN, Jumat (9/10/2026).

Nur berharap seluruh kepala daerah memperhatikan isi SE Mendagri tersebut yang mana ada permintaan kepada kepala daerah terhadap kebutuhan PPPK dan PPPK paruh waktu.

Semoga di masa transisi ini tidak ada lagi jeritan PPPK paruh waktu yang akan diberhentikan

"AP3KI terus mendorong regulasi pengalihan status penggajian dari APBD ke APBN untuk semua jabatan tahun 2027. Tentu pengalihan ini perlu dukungan dari banyak pihak baik pemerintah pusat maupun daerah juga," terangnya.

AP3KI mengajak semua PPPK dan PPPK paruh waktu mengawal di daerahnya masing masing pengalihan tersebut baik di BKD atau bidang anggaran Pemda. Tetap semangat dalam mengawal setiap regulasi perubahan yang berpihak untuk semua PPPK dan PPPK paruh waktu.

"Kami berharap surat edaran ini segera ditindaklanjuti secara konsisten oleh seluruh pemerintah daerah, khususnya dalam menjamin keberlanjutan perjanjian kerja dan kecukupan anggaran. Kepastian regulasi harus berjalan seiring dengan kepastian penghasilan dan kesejahteraan," tegasnya.