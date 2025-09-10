Apa Hasil Raker BKN dengan Pemda & KL soal PPPK? Prof Zudan Kasih Bocoran
jpnn.com, JAKARTA - Apa hasil raker BKN dengan pemda dan kementerian lembaga (KL) soal perkembangan PPPK 2024? Raker yang diselenggarakan Badan Kepegawaian Negara (BKN) hari ini (10/9) dalam upaya penuntasan masalah honorer yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto selesai Oktober 2025.
"Raker dengan seluruh pemda dan KL hari ini lebih fokus pada percepatan untuk usulan PPPK tahap 2 dan paruh waktu dari instansi kepada BKN," kata Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrullah kepada JPNN, Rabu (10/9).
Jawaban kepala BKN ini cukup mengejutkan, karena ternyata masih ada juga instansi yang belum mengusulkan PPPK tahap 2 untuk mendapatkan NIP PPPK.
Begitu juga dengan usulan PPPK paruh waktu, ternyata masih cukup banyak yang belum.
Sayangnya, Prof. Zudan belum membeberkan angkanya karena alasan masih berubah terus data-datanya.
"Data yang masuk bergerak bertambah terus, apalagi kami sudah minta instansi untuk mempercayai pengusulan PPPK tahap 2 dan paruh waktu," tegasnya.
Sebelumnya, Prof. Zudan Arif Fakrullah mengungkapkan raker ini akan mengumpulkan semua pemerintah daerah, kementerian, dan lembaga (K/L).
Dia menegaskan, raker ini salah satunya membahas PPPK paruh waktu yang sementara berproses. Akan dilihat perkembangan pengadaan PPPK paruh waktunya seperti apa.
Apa hasil raker BKN dengan Pemda dan kementerian lembaga.(KL) soal PPPK? Ini kata Kepala BKN Prof Zudan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Durasi Kontrak Kerja PPPK Paruh Waktu Tercantum di Pengumuman, Ada soal Gaji
- 5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Setelah Pengumuman, Ada Pengangkatan Tahap 2? Coba Cek Kondisinya
- Pengumuman: Segera Dibuka Seleksi ASN PPPK Jalur Khusus
- Oknum ASN PPPK di Bandung Barat Ditahan Polres Cimahi, Kasusnya Berat
- Bhimma: Ada Masalah Pengangkatan Guru Honorer Jadi PPPK & Paruh Waktu
- 5 Berita Terpopuler: Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu Sudah Dimulai, tetapi Belum Semua Honorer Bisa, Waspadai SSCASN Down