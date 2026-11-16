Apa Hebatnya Sufmi Dasco Sehingga Didukung Jadi Wapres?
jpnn.com - JAKARTA - Sufmi Dasco Ahmad jadi buah bibir khususnya di kalangan internal Gerindra pusat dan daerah.
Banyak yang pengin melihat pria kelahiran Bandung yang menembus Senayan via daerah pemilihan Banten III itu menjadi wakil presiden.
Kursi wapres memang sedang kosong setelah Gibran bin Jokowi menyerah menghadapi skandal ijazah.
Pengganti Gibran ada di tangan Presiden Prabowo. Dia yang berhak mengusulkan nama ke MPR. Namun, publik meramaikan lantai bursa cawapres.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara salah satu yang mendukung Dasco jadi wapres.
Apa keunggulan atau hebatnya Dasco?
Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Sahril Thahir mengatakan Dasco punya pengalaman politik dan kemampuan komunikasi yang baik ke berbagai kelompok masyarakat.
"Beliau itu lincah, cerdas, dan cepat membaca situasi. Seperti Kancil, beliau tahu cara melewati rintangan tanpa membuat gaduh. Dan yang paling penting, beliau mampu merangkul semua kalangan," katanya.
Sahril mengatakan Sufmi Dasco seperti Kancil yang tahu cara melewati rintangan tanpa kegaduhan.
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