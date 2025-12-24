Apa Itu Kantong Nikotin ZYN, Produk Alternatif Bebas Asap Tanpa Perangkat? Yuk Simak!

jpnn.com, JAKARTA - Kantong nikotin merupakan salah satu produk alternatif bebas asap yang tidak menggunakan perangkat.

Perokok dewasa atau pengguna produk nikotin dewasa lainnya dapat menggunakan kantong nikotin dengan menyelipkannya di antara gusi dan bibir untuk merasakan pengalaman nikotin.

Kandungan nikotin yang ada dalam kantong nikotin ZYN diekstrak secara alami dari daun tembakau.

Apa itu Kantong Nikotin ZYN?

ZYN adalah alternatif menikmati nikotin, tanpa asap, tanpa tembakau dan tanpa perangkat tambahan, sehingga dapat digunakan kapan pun dan di mana pun.

ZYN kantong nikotin berukuran kecil dan lembut yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi.

Sebagai produk alternatif bebas asap, ZYN menghasilkan jauh lebih rendah zat kimia berbahaya dibanding dengan asap rokok.

Informasi penting: ZYN tidak bebas risiko

Pengurangan kadar 9 zat kimia berbahaya yang direkomendasikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk dikurangi dalam asap rokok, yang tidak termasuk nikotin.