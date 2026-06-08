Apa Janji Shin Tae Yong kepada Jakmania Setelah Resmi Jadi Pelatih Persija?
jpnn.com - Shin Tae Yong resmi memulai petualangan baru bersama Persija Jakarta pada musim 2026/27.
Kedatangan pelatih asal Korea itu menandai dimulainya proyek baru Macan Kemayoran dalam upaya kembali merebut trofi juara.
Keputusan menunjuk Shin Tae Yong bukan tanpa alasan. Manajemen Persija menilai mantan pelatih Timnas Indonesia itu memiliki kombinasi pengalaman, prestasi, dan kemampuan membangun tim yang sesuai dengan kebutuhan klub.
Selain itu, Persija juga melihat kemampuan Shin dalam membentuk dan memaksimalkan potensi pemain muda sebagai nilai tambah.
Faktor tersebut dinilai sejalan dengan komitmen klub yang selama ini terus memberi ruang bagi pemain binaan untuk berkembang hingga level profesional.
Shin Tae Yong sendiri mengaku tidak asing dengan Persija mengingat dirinya sudah cukup lama berkecimpung di sepak bola Indonesia.
"Saya sudah lima tahun bekerja bersama Timnas Indonesia. Karena itu, saya memahami Persija dengan cukup baik."
"Menurut saya, Persija merupakan salah satu klub terbaik yang ada di Indonesia," ucapnya.
Shin Tae-yong akhirnya berlabuh ke Persija Jakarta. Mantan pelatih Timnas Indonesia itu langsung mengirim pesan untuk Jakmania
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