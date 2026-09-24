Apa Kabar Pendidikan Gratis? Ini Kata Mendikdasmen Seusai Rapat dengan Prabowo

jpnn.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berkomitmen menyediakan layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri, bahkan dimulai sejak taman kanak-kanak.

Mu'ti menyampaikan itu setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

"Pak Presiden memberikan penekanan, komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tegaskan," kata Abdul Mu’ti dalam keterangan persnya.

Selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Presiden mengarahkan agar kualitas guru terus diperkuat melalui berbagai program pelatihan yang pembiayaannya diupayakan dapat dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di sekolah negeri adalah bagian dari komitmen bahwa semua anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan bermutu dalam rangka melaksanakan Asta Cita yang keempat Bapak Presiden Prabowo Subianto," kata Mu’ti.

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Kebijakan serupa juga berlaku bagi madrasah negeri yang berada di bawah Kementerian Agama.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan prinsip layanan pendidikan gratis pada sekolah negeri juga diterapkan pada madrasah negeri.