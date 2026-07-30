Apa Kata Dasco soal Survei Tak Sedap terkait Kinerja Prabowo?

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara soal hasil survei terkait kepuasan publik atas kinerja Presiden Prabowo Subianto.

Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan pihaknya tak tinggal diam dan sedang mempelajari.

"Tentunya kami sedang mempelajari dan juga kami kaji. Hasil survei itu adalah masukan-masukan, ya. Nantinya kami akan kompilasi,” kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (30/7).

Menurut dia, hasil survei yang terbukti sesuai dengan kondisi sebenarnya bisa menjadi bahan evaluasi oleh pemerintah.

“Kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang memang terjadi pada saat ini,” kata Dasco.

Diketahui, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo berada di angka 51,1 persen, berdasarkan hasil survei pada 5–19 Juli 2026.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani saat merilis hasil survei pada Minggu (26/7) mengatakan, tingkat kepuasan itu menurun dibanding hasil survei November 2025 yang berada di angka 81,2 persen.

Deni memerinci pada survei terbaru SMRC;