Apa Kata Dunia setelah Gibran Bilang Berhenti Jadi Wapres RI

jpnn.com - JAKARTA - Agence France-Presse atau AFP memberi judul kehebohan soal Gibran Rakabuming Raka dengan Indonesian vice president in high school diploma scandal resigns.

AFP salah satu kekuatan jaringan berita di dunia, banyak media luar negeri mengambil dan menyiarkan kembali informasi dari kantor berita internasional tersebut.

Nyaris dipastikan dunia sudah tahu Gibran bin Jokowi bukan lagi wakil presiden.

"Wakil Presiden Indonesia mengundurkan diri pada hari Kamis di tengah skandal terkait ijazah sekolah menengahnya. Skandal ini menambah tekanan terhadap pemerintah yang tengah menghadapi ketidakpuasan luas masyarakat terkait kondisi ekonomi, praktik korupsi, dan kebakaran hutan," kupasan di halaman AFP.

Sebelumnya, muncul seruan berulang kali agar Gibran (39 tahun) mundur dari jabatannya, menyusul putusan Mahkamah Agung bulan lalu yang membatalkan kualifikasi pendidikan sekolah menengahnya yang diperoleh di luar negeri.

Pada Kamis (12/11), dia menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto dan MPR.

Prabowo menyampaikan kepada para wartawan bahwa ia menerima pengunduran diri Gibran "dengan berat hati" dan memuji anak Jokowi itu telah bertindak "demi tujuan yang lebih besar, demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia".

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis malam, Gibran mengungkapkan bahwa keputusan tersebut tidaklah mudah, tetapi diambil demi "kepentingan yang lebih besar".