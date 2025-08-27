menu
Apa Maksud Noel Sembunyikan Ponsel di Plafon? Sejumlah Mobil Juga Lenyap
Pengakuan Immanuel Ebenezer saat ditanya keberadaan motor hasil pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). ilustrasi. Foto : Ricardo

jpnn.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menanyakan maksud mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan menyembunyikan ponsel di plafon.

Sebelumnya ada empat telepon seluler (ponsel) yang ditemukan tim KPK saat di plafon rumah saat menggeledah rumah Immanuel Ebenezer alias Noel di Pancoran, Jakarta, Selasa (26/8).

Apa Maksud Noel Sembunyikan Ponsel di Plafon? Sejumlah Mobil Juga LenyapTersangka Immanuel Ebenezer alias Noel Gedung KPK, Jakarta, Jumat (22/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

"Ya, penyidik menemukan empat handphone (ponsel) di plafon rumah yang bersangkutan," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.

Budi menyebut penyidik KPK akan menanyakan penemuan barang bukti tersebut kepada Noel dalam pemeriksaan terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.

Penyidik akan menanyakan apakah ponsel itu sengaja disembunyikan atau Noel memang menaruh handphone-nya di plafon?

"Tentu nanti dalam proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan itu juga akan ditanyakan," ujarnya.

Dia mengatakan informasi dalam empat ponsel tersebut akan dibuka oleh KPK untuk mengungkap perkara tersebut.

KPK bakal menanyakan maksud Immanuel Ebenezer (Noel) menyembunyikan empat ponsel di plafon rumah dinas. Sejumlah mobil juga lenyap setelah dipindahkan.

