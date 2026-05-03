Apa Motif Pelaku Pembunuhan Sadis di Pekanbaru? Wanita Terlibat
jpnn.com, PEKANBARU - Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang lansia bernama Dumaris Deniwati Boru Sitio (60) di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
Penangkapan dilakukan tim gabungan dari Jatanras Polda Riau dan Polresta Pekanbaru.
Sebanyak empat pelaku telah diamankan dari lokasi berbeda.
“Tim gabungan berhasil mengamankan empat pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia,” kata Kapolresta Pekanbaru Kombes Muharman Arta, Sabtu (2/5).
Dia mengatakan keempat pelaku ditangkap di dua wilayah berbeda setelah sempat melarikan diri.
Dua pelaku diringkus di Aceh Tengah, Aceh, sementara dua lainnya diamankan di Kota Binjai, Sumatera Utara.
Meski demikian, polisi belum memerinci identitas maupun peran masing-masing pelaku.
Pihak kepolisian berencana menyampaikan secara lengkap dalam konferensi pers yang dijadwalkan berlangsung besok.
Salah satu terduga pelaku pembunuhan di Kota Pekanbaru, Riau, merupakan menantu korban.
