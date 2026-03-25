Apa Pentingnya FIFA Series 2026 Buat Timnas Indonesia?

Ketum PSSI Erick Thohir bersama Pelatih Timnas Indonesia John Herdman di Plaza Utara, Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis (12/3). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan FIFA Series 2026 bakal menjadi momentum penting bagi Timnas Indonesia memperbaiki posisi dalam peringkat dunia FIFA melalui pertandingan dengan status resmi internasional.

Erick mengatakan turnamen yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 27-30 Maret tersebut berstatus FIFA Grade A sehingga setiap hasil pertandingan akan berdampak langsung terhadap perolehan poin ranking Indonesia yang saat ini berada di posisi ke-121 dunia.

“FIFA Series ini memberi tantangan yang benar-benar berbeda bagi Timnas Indonesia. Timnas menghadapi tim dari kawasan Karibia dan Eropa dengan karakter permainan yang berbeda. Ini kesempatan besar bagi pemain dan juga publik untuk melihat standar sepak bola dunia,” ujar Erick.

Dia menjelaskan keikutsertaan Indonesia sebagai tuan rumah juga memberi keuntungan karena timnas bisa memaksimalkan dukungan suporter sekaligus menghadapi lawan dari kawasan berbeda seperti Karibia dan Eropa.

Menurut Erick, menghadapi tim dengan karakter permainan berbeda juga menjadi bagian dari proses peningkatan kualitas timnas agar mampu bersaing di level global.

Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga pembuka, Jumat (27/3), serta berpotensi menghadapi Bulgaria dalam turnamen tersebut.

Erick mengatakan pertandingan melawan tim dengan pengalaman kompetisi internasional akan menjadi tolok ukur objektif perkembangan skuad Garuda.

FIFA Series 2026 salah satunya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 27-30 Maret. Status Grade A.

