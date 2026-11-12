Apa Penyebab Kebakaran Pul DAMRI Bandung?

jpnn.com, BANDUNG - Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 10 unit bus DAMRI dan belasan bangunan rumah di Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.

Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir mengatakan, pihaknya enggan berspekulasi soal ada tidaknya unsur kesengajaan di balik insiden tersebut.

Pihaknya memilih untuk mensterilkan lokasi selama proses penyelidikan berlangsung.

Lebih lanjut, kata Imran pihaknya tidak mau berandai-andai sebelum mengantongi bukti ilmiah.

Untuk mengungkap fakta sebenarnya, polisi menggunakan metode Scientific Crime Investigation dengan mendatangkan tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri.

"Makanya kami belum bisa berandai-andai, kami masih menunggu dari tim Labfor. Nanti tim Labfor itu akan menjelaskan kepada kami apa hasil dari olah TKP mereka secara scientific," kata Imran di Bandung, Kamis (12/11/2026).

Polisi bahkan belum mengamankan satu pun barang bukti dari area yang terbakar.

Seluruh kawasan pool bus masih dipasangi garis polisi (police line) dan berada dalam penguasaan penuh penyidik agar keaslian tempat kejadian perkara (TKP) tetap terjaga.