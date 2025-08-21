Apa Penyebab Tewasnya Pemuda dalam Kebakaran di Kalideres? Gulkarmat Jakbar Buka Suara

jpnn.com, JAKARTA - Tim Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat masih menyelidiki penyebab kematian pemuda 18 tahun yang tewas dalam kebakaran rumah tinggal di Jalan Semanan Raya, RT 01 RW 02 Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, pada Rabu (20/8) malam.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Barat Syarifudin menyebut korban berinisial IZ.

Hingga kini pihaknya belum dapat membeberkan penyebab kematian pria tersebut karena kronologi kebakaran masih dalam proses investigasi.

Baca Juga: Pemuda 18 Tahun Tewas dalam Kebakaran di Kalideres Jakbar

"(Kronologi dan penyebab) masih diinvestigasi," ujar Syarifudin di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, jenazah korban meninggal itu telah dievakuasi dengan menggunakan ambulans PMI Jakarta Barat dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk penanganan lebih lanjut.

Sebanyak 16 unit mobil pemadam kebakaran dan 80 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran yang menghanguskan dua rumah kontrakan di kawasan tersebut.

Setelah berjibaku melakukan pemadaman di tengah permukiman padat, petugas berhasil mengendalikan api dan mencegah kebakaran meluas ke bangunan lain.

"Proses pemadaman berhasil diselesaikan pukul 23.23 WIB," tegas Syarif.(antara/jpnn)