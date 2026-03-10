Apa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di Puncak
jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung memastikan berlebaran di puncak klasemen Super League alias memimpin pacuan setidaknya hingga menjelang pekan ke-26 bergulir 3-6 April.
Meski masih menyisakan satu pertandingan di Ramadan, yakni laga tunda pekan ke-21, menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, 15 Maret, Persib memastikan posisi puncak tak bisa diambil Borneo FC (lihat klasemen).
Kemenangan Persib dari Persik Kediri (3-0) yang memastikan hal di atas.
Winger Persib Beckham Putra Nugraha pun menyatakan bahwa kemenangan dari Persik menjadi modal sangat berharga untuk terbang ke Samarinda.
"Ini adalah hal bagus untuk persiapan melawan Borneo FC di pekan depan. Semoga kami bisa bermain bagus karena mereka tim yang kuat," tuturnya. (pci/jpnn)
