menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Apa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di Puncak

Apa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di Puncak

Apa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di Puncak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi Super League. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung memastikan berlebaran di puncak klasemen Super League alias memimpin pacuan setidaknya hingga menjelang pekan ke-26 bergulir 3-6 April.

Meski masih menyisakan satu pertandingan di Ramadan, yakni laga tunda pekan ke-21, menghadapi Borneo FC di Stadion Segiri, Samarinda, 15 Maret, Persib memastikan posisi puncak tak bisa diambil Borneo FC (lihat klasemen).

Kemenangan Persib dari Persik Kediri (3-0) yang memastikan hal di atas.

Baca Juga:

Winger Persib Beckham Putra Nugraha pun menyatakan bahwa kemenangan dari Persik menjadi modal sangat berharga untuk terbang ke Samarinda.

Baca Juga:

"Ini adalah hal bagus untuk persiapan melawan Borneo FC di pekan depan. Semoga kami bisa bermain bagus karena mereka tim yang kuat," tuturnya. (pci/jpnn)

Hasil-Jadwal Pekan ke-25 dan Klasemen Super League
Apa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di PuncakApa pun yang Terjadi pada 15 Maret, Persib Berlebaran di Puncakileague

Lihat hasil-jadwal dan klasemen Super League setelah lima laga pekan ke-25 tuntas.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI