Apa Saja Agenda Timnas U-17 Indonesia Selama di Bulgaria

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia asuhan Nova Arianto akan melanjutkan persiapan menuju Piala Dunia U-17 2025 dengan menggelar training camp (TC) di Bulgaria.

TC tersebut akan berlangsung mulai 1 sampai 14 September 2025 mendatang.

Gelar Tiga Pertandingan Uji Coba

Nantinya, Fadly Alberto dan kolega tak hanya melakukan TC, tetapi juga melangsungkan tiga pertandingan uji coba.

Nova juga menjadi TC ini sebagai ajang seleksi sebelum menentukan skuad final untuk Piala Dunia U-17 2025.

"Pastinya sistem promosi dan degradasi (pemain) akan terus berjalan, termasuk setelah ini kami akan melakukan pemusatan latihan (TC) di Bulgaria pada 1-14 September," ucap Nova.

Jajal Sejumlah Pemain Diaspora

Legenda Persib Bandung itu berharap Timnas U-17 Indonesia bisa menjajal setidaknya tiga pemain diaspora pada TC di Bulgaria.

"Memang banyak opsi pemain lain, termasuk pemain diaspora, kita lihat. Saya harapkan mereka nanti bisa ke Bulgaria," tambahnya.

Timnas U-17 Indonesia baru saja menyelesaikan turnamen bertajuk Piala Kemerdekaan 2025 yang berlangsung di Stadion Sumatera Utara.