JPNN.com » Nasional » Sosial » Apa Saja Dampak yang Dirasakan Korban Pelecehan Seksual? Begini Kata Psikolog

Apa Saja Dampak yang Dirasakan Korban Pelecehan Seksual? Begini Kata Psikolog

Apa Saja Dampak yang Dirasakan Korban Pelecehan Seksual? Begini Kata Psikolog
Korban pelecehan seksual. Ilustrasi Foto: JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kasus dugaan pelecehan seksual belakangan ini tengah menjadi sorotan publik.

Salah satu yang ramai diperbincangkan publik adalah dugaan pelecehan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

Lalu apa dampak pelecehan seksual terhadap korban?

Psikolog Anak, Remaja, dan Keluarga, Sani Budiantini Hermawan menjelaskan, ada banyak dampak yang biasanya dirasakan oleh korban.

Dua dampak yang biasanya yang langsung dirasakan oleh korban adalah munculnya rasa cemas dan ketakutan.

Kemudian, akibat pelecehan seksual yang dialaminya, korban juga akan merasa kesulitan untuk mempercayai orang lain.

"Yang terutama sekali muncul biasanya rasa kecemasan yang tinggi, ketakutan, insecure, kadang-kadang menyalahkan diri sendiri, walaupun bukan kesalahannya. Kemudian juga ada bentuk rasa tidak percaya kepada orang," ujar Sani kepada JPNN.com, Sabtu (18/4).

Tak hanya itu, acapkali korban mengalami mimpi buruk, gangguan mood, penurunan napsu makan, hingga menarik diri dari lingkungan sekitarnya.

Psikolog Anak, Remaja, dan Keluarga, Sani Budiantini Hermawan menjelaskan, ada banyak dampak yang biasanya dirasakan oleh korban pelecehan seksual.

