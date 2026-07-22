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Apa yang Dikatakan Berguinho hingga Mariano Peralta Mau Gabung Persib Bandung?

Apa yang Dikatakan Berguinho hingga Mariano Peralta Mau Gabung Persib Bandung?
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Mariano Peralta saat masih berseragam Borneo FC. Foto: IG borneofcid

jpnn.com - Kedatangan Mariano Peralta ke Persib Bandung ternyata tidak lepas dari peran Berguinho.

Penyerang asal Brasil itu mengaku ikut meyakinkan mantan rekan setimnya tersebut agar menerima tawaran Maung Bandung.

Berguinho Meyakinkan Peralta Gabung Persib

Keduanya memang pernah berada dalam satu tim ketika membela Borneo FC.

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Berguinho mengaku kerap berbagi cerita mengenai kehidupan di Bandung setiap kali berbincang dengan Peralta.

"Saya selalu mengatakan bahwa dia akan menikmati semuanya di sini. Saya yakin dia akan merasa nyaman bersama klub ini," ucapnya.

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Bagi Berguinho, bergabungnya Peralta bukan sekadar tambahan amunisi bagi Persib.

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Dia juga mendapatkan kesempatan kembali bekerja sama dengan sosok yang sudah dikenalnya cukup lama.

"Dia sudah seperti saudara bagi saya. Karena itu saya benar-benar senang kami bisa bermain bersama lagi," tambahnya.

Kedatangan Mariano Peralta ke Persib Bandung ternyata tidak lepas dari peran Berguinho.

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