Apa yang Disampaikan Pemerintah Australia kepada Presiden Israel Soal Teror di Bondi dan Gaza?

Rabu kemarin (12/02), Presiden Israel Isaac Herzog bertemu dengan Perdana Menteri Anthony Albanese di Canberra, tapi tidak diundang untuk berpidato di parlemen. Sementara itu unjuk rasa menentang kunjungannya digelar di depan Parliament House.

Presiden Herzog diterima oleh Gubernur Jenderal Sam Mostyn, kemudian berangkat ke Gedung Parlemen, di mana ia disambut oleh PM Albanese dan Pemimpin Oposisi Sussan Ley.

Perdana menteri mengucapkan terima kasih kepada presiden Israel atas dukungan dan solidaritas yang diberikannya kepada komunitas Yahudi Sydney.

Herzog mengatakan kunjungannya "sangat emosional" dan merupakan kesempatan untuk membawa hubungan antara Australia dan Israel ke "awal yang baru" dan "masa depan yang lebih baik".

"Saya pikir hubungan antara kita tidak hanya bergantung pada isu Israel dan Palestina serta konflik, tetapi sebagai dasar yang jauh lebih luas," katanya.

Pemimpin oposisi Sussan Ley mengatakan ia membahas "bagaimana kita dapat bekerja sama untuk memperkuat aliansi kita" dalam pertemuannya dengan Herzog.

Ia juga menggambarkan kunjungan tersebut sebagai momen penting untuk memperkuat hubungan bilateral.

"Kunjungan ini memberikan platform yang konstruktif untuk membangun kembali kepercayaan dan memperdalam ikatan," katanya.