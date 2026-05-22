menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Apa yang Disiapkan John Herdman untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026?

Apa yang Disiapkan John Herdman untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026?

Apa yang Disiapkan John Herdman untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia akan memulai persiapan menuju ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 dengan melakoni laga uji coba melawan Oman dan Mozambik.

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akan fokus penuh mempersiapkan tim menghadapi turnamen tersebut. Hal itu dilakukan mengingat Skuad Garuda belum pernah menjadi juara Piala AFF.

Tercarat, dari enam kesempatan, prestasi terbaik Timnas Indonesia ialah menjadi runner up, yang terakhir diraih pada 2020 silam ketika masih dilatih Shin Tae Yong.

Baca Juga:

Saat itu, Indonesia harus puas menjadi finalis seusai kalah dari Thailand dengan agregat 2-6.

“Kami akan fokus pada setiap pertandingannya. Setiap laga pasti akan berbeda,” ujar manajer asal Inggris itu.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu menilai persaingan di Piala AFF 2026 tidak akan mudah bagi Timnas Indonesia.

Baca Juga:

Rizky Ridho dan kolega tergabung di Grup A bersama Singapura, Vietnam, Kamboja, serta pemenang babak kualifikasi antara Brunei Darussalam dan Timor Leste.

Untuk itu, Herdman berharap timnya dapat beradaptasi dengan cepat agar bisa meraih hasil maksimal.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman fokus penuh menghadapi ASEAN Championship 2026 seusai skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI