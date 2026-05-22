Apa yang Disiapkan John Herdman untuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2026?
jpnn.com - Timnas Indonesia akan memulai persiapan menuju ASEAN Championship atau Piala AFF 2026 dengan melakoni laga uji coba melawan Oman dan Mozambik.
Pelatih Timnas Indonesia John Herdman akan fokus penuh mempersiapkan tim menghadapi turnamen tersebut. Hal itu dilakukan mengingat Skuad Garuda belum pernah menjadi juara Piala AFF.
Tercarat, dari enam kesempatan, prestasi terbaik Timnas Indonesia ialah menjadi runner up, yang terakhir diraih pada 2020 silam ketika masih dilatih Shin Tae Yong.
Saat itu, Indonesia harus puas menjadi finalis seusai kalah dari Thailand dengan agregat 2-6.
“Kami akan fokus pada setiap pertandingannya. Setiap laga pasti akan berbeda,” ujar manajer asal Inggris itu.
Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu menilai persaingan di Piala AFF 2026 tidak akan mudah bagi Timnas Indonesia.
Rizky Ridho dan kolega tergabung di Grup A bersama Singapura, Vietnam, Kamboja, serta pemenang babak kualifikasi antara Brunei Darussalam dan Timor Leste.
Untuk itu, Herdman berharap timnya dapat beradaptasi dengan cepat agar bisa meraih hasil maksimal.
Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman fokus penuh menghadapi ASEAN Championship 2026 seusai skuad Garuda belum pernah meraih gelar juara
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- John Herdman Pilih Menonton Persija di JIS Ketimbang Lihat Laga Persib
- Pelatih Dewa United Keberatan Regulasi U-23 Dihapus, Ini Alasannya
- Pengumuman: Super League Musim 2026/2027 Mulai 4 September
- Tiket Timnas Indonesia Vs Oman dan Mozambik Resmi Dijual, Paling Murah Rp 300 Ribu
- Cek di Sini Harga Tiket Timnas Indonesia Lawan Oman dan Mozambik, Mulai Rp 300 Ribu
- Timnas Indonesia Kembali ke GBK, Oman dan Mozambik Menanti