Apa yang Membuat Kapten Selangor FC Begitu Kecewa Seusai Kalah dari Persib Bandung?

Apa yang Membuat Kapten Selangor FC Begitu Kecewa Seusai Kalah dari Persib Bandung?

Apa yang Membuat Kapten Selangor FC Begitu Kecewa Seusai Kalah dari Persib Bandung?
Pertandingan Persib Bandung (jersei biru) melawan Selangor FC (jersei merah) di ajang AFC Champions League Two (ACL 2). Foto: Persib.

jpnn.com - Selangor FC kembali tersandung di ajang AFC Champions League Two (ACL 2). Klub asal Malaysia itu harus mengakui keunggulan tuan rumah Persib Bandung.

Berlaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kamis (23/10/2025), Selangor harus menelan kekalahan pahit 0-2 dalam laga ketiga Grup G.

Gol Adam Alis di babak pertama dan penalti Andrew Jung di paruh kedua membuat The Red Giants pulang dengan tangan hampa.

Hasil ini memperpanjang catatan buruk Selangor FC, yang belum sekalipun meraih poin di kompetisi kasta kedua antarklub Asia itu.

Selangor FC Akui Superioritas Persib

Kapten Selangor FC Faisal Halim tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya

Faisal tak menampik bahwa atmosfer di Bandung menjadi tantangan tersendiri bagi timnya. Dia memuji permainan Persib yang tampil solid dan percaya diri di depan ribuan Bobotoh.

"Persib tim yang bagus, dan bermain di kandang sendiri, jelas memberi mereka keunggulan besar," ungkap Faisal selepas pertandingan.

Penyebab Kekalahan dari Persib

Faisal mengakui timnya sudah berjuang keras, tetapi kesalahan sendiri menjadi bumerang yang membuat mereka harus pulang dengan tangan hampa.

