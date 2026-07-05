Apa yang Terjadi di Ruang Ganti? Maroko Tiba-Tiba Menggila dan Singkirkan Kanada

jpnn.com - Maroko memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan tuan rumah Kanada.

Berlaga di Stadion Toronto, Minggu (5/7/2026) dini hari WIB, Singa Atlas menang tiga gol tanpa balas.

Namun, kemenangan ini tidak didapat dengan mudah. Kanada sempat membuat Maroko kesulitan sepanjang 45 menit pertama.

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Akan tetapi, situasi berubah total pada babak kedua. Maroko tampil jauh lebih agresif dan berhasil membongkar pertahanan Kanada.

Azzedine Ounahi menjadi bintang lewat dua gol yang dicetaknya, sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Soufiane Rahimi.

Pelatih Maroko Mohamed Ouahbi mengaku puas dengan respons yang ditunjukkan para pemainnya setelah gagal mencetak gol pada babak pertama.

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"Kami sangat puas dengan hasil ini. Pertandingan seperti inilah yang selalu hadir di Piala Dunia, penuh tekanan karena setiap tim berjuang habis-habisan demi mempertahankan peluang mereka."

"Setelah jeda, kami mampu memberikan respons yang tepat. Kami tampil lebih baik dalam memenangi bola kedua dan memenangkan duel-duel penting di lapangan," ucap sang entrenador.