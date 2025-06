APAC Health Summit 2025 Dorong Transformasi Sistem Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - APAC Health and Life Sciences Summit 2025 untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta, mempertemukan lebih dari 150 peserta lintas negara dan sektor.

Forum ini berlangsung di The Westin Jakarta pada Selasa (3/6), digagas oleh ASK Health Asia, serta didukung oleh Kementerian Kesehatan RI dan Badan POM RI.

Ajang ini melibatkan sejumlah institusi internasional seperti SingHealth Duke-NUS Global Health Institute, Etana Biotechnologies, dan China Chamber of Commerce for Import & Export of Medicines & Health Products (CCCMHPIE).

Acara ini mendukung visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam memperkuat sistem kesehatan melalui inovasi dan investasi.

Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam sambutannya menekankan pentingnya kerja sama lintas negara untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh.

“Indonesia terbuka untuk kolaborasi dan investasi. Kami ingin menghadirkan model layanan kesehatan inovatif berbasis teknologi yang menjangkau seluruh rakyat,” ujar Budi.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko juga menyoroti pentingnya riset berkelanjutan.

“Kami mendorong inovasi berbasis kekayaan hayati nasional dan kolaborasi riset sebagai fondasi pengembangan vaksin dan produk kesehatan yang relevan secara lokal,” katanya dalam sesi panel.