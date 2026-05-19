APAC: inDrive Dorong Keseimbangan Tarif, Komisi, dan Perlindungan Pengemudi

jpnn.com, JAKARTA - inDrive menyoroti pentingnya transparansi, keadilan, dan keseimbangan dalam industri ride-hailing di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, seiring meningkatnya perhatian terhadap isu tarif, komisi, serta kesejahteraan pengemudi.

Regional Director APAC Mark Tolley mengatakan dinamika aksi pengemudi di berbagai negara mencerminkan kebutuhan yang semakin besar terhadap ekosistem industri yang lebih adil dan transparan.

“Dari perspektif Asia Pasifik, aksi pengemudi yang terjadi di berbagai negara mencerminkan meningkatnya kebutuhan akan transparansi, keadilan, dan keseimbangan dalam ekosistem industri,” ujar Tolley dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5).

Menurut Tolley, meskipun tantangan yang dihadapi di berbagai negara memiliki kesamaan, seperti tekanan biaya operasional dan struktur komisi, setiap pasar tetap memiliki karakteristik berbeda dari sisi regulasi, kondisi ekonomi, dan tingkat persaingan.

Karena itu, inDrive menerapkan prinsip global yang menitikberatkan pada keadilan dan transparansi, dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal di masing-masing negara.

Tolley menjelaskan bahwa regulasi dan situasi ekonomi di setiap negara turut memengaruhi penentuan tarif serta keseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam industri ride-hailing.

Untuk merespons tekanan biaya operasional, termasuk kenaikan harga bahan bakar, inDrive mengandalkan model negosiasi harga yang memungkinkan pengemudi dan penumpang menyepakati tarif secara langsung.

“Model penentuan harga berbasis negosiasi memberikan fleksibilitas bagi pengemudi untuk menyesuaikan tarif sesuai kondisi aktual, sekaligus menciptakan transparansi karena harga ditentukan melalui kesepakatan bersama,” kata Tolley.