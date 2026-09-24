Apakah Belum Ikut PPG Bisa Mendaftar CPNS Formasi Guru? Prof Nunuk Menjawab

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini informasi terbaru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai seleksi CPNS formasi guru.

Kemendikdasmen siap membuka seleksi CPNS untuk formasi guru dengan jumlah kuota kurang lebih 139 ribu.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan pihaknya siap menuntaskan kekurangan guru yang saat ini jumlahnya mencapai 464.856 dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dalam tiga tahun.

“Intinya itu ada 464.000 yang akan dibuka secara bertahap selama tiga tahun, pembagiannya 30 persen, 30 persen, dan 40 persen. Jadi nanti ya dihitung saja, dari 464 ribu itu 30 persennya berapa, itu yang akan dimulai untuk CPNS guru tahun ini (formasi 2027, red),” kata Nunuk usai menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Terpujilah Guru di Jakarta, Rabu (23/9).

Prof Nunuk menjelaskan formasi CPNS guru ini terbuka untuk umum selama memenuhi persyaratan umum untuk menjadi PNS, sehingga tidak diharuskan untuk memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Secara umum, lanjutnya, seleksi CPNS formasi guru pada tahun depan dapat diikuti oleh guru honorer yang memenuhi persyaratan, lulusan baru (fresh graduate) jenjang pendidikan S1/D-IV, serta para peserta lulusan PPG.

“Jadi tidak harus sudah mengikuti PPG, karena nanti, kan kami yang mem-PPG-kan, tetapi yang sudah PPG tentu mendapatkan prioritas,” kata Prof Nunuk.

Ia menambahkan kuota sebanyak kurang lebih 139.000 pada CPNS formasi guru tahun depan itu sudah termasuk untuk memenuhi kebutuhan guru pada Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).