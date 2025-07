Apakah Benar Data 4,6 Juta Warga Jawa Barat Bocor ke Tangan DigitalGhostt?

jpnn.com - BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa informasi terkait kebocoran data pribadi warga Jabar yang diklaim oleh akun anonim di media sosial X, tidak sesuai dengan fakta.

Kebocoran data tersebut diunggah oleh akun bernama DigitalGhostt yang mengeklaim telah membocorkan 4,6 juta warga Jabar di situs Darkforums.

DigitalGhostt menyebut telah membobol dan menguasai data tersebut.

Dalam unggahannya pada 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB akun tersebut menuliskan quote yang mempertanyakan keamanan siber Indonesia dalam melindungi data warganya.

"Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money?," tulis akun tersebut.

Cuitan itu disertai tangkapan layar dari sebuah forum dark web yang memuat penawaran data dengan label "4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]".

“Berdasarkan hasil penelusuran dan validasi yang telah kami lakukan, kami memastikan bahwa klaim kebocoran yang dikelola Pemprov Jabar itu tidak benar,” kata Kadiskominfo Jabar Adi Komar dalam keterangannya, Senin (28/7).

Adi menambahkan, Pemda Provinsi Jawa Barat tetap berkomitmen untuk menjaga keamanan data pemerintah dan data pribadi masyarakat.