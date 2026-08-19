Apakah Guru PPPK jadi PNS 2027 melalui Seleksi? Berikut Penjelasannya

jpnn.com - JAKARTA – Pemerintah bersama DPR RI menyepakati dua hal penting berkaitan dengan masalah guru PPPK dan PPPK Paruh Waktu.

Pertama, guru PPPK Paruh Waktu akan dialihkan menjadi PPPK Penuh Waktu.

Kedua, guru PPPK Penuh Waktu diberi kesempatan untuk ikut seleksi CPNS 2027.

Saat konferensi pers pimpinan DPR RI bersama jajaran pemerintah di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebutkan saat ini jumlah guru yang berstatus PPPK sebanyak 995.245 orang.

Adapun jumlah guru PPPK paruh waktu sebanyak 231.246 orang.

Menteri Rini menjelaskan, saat ini ada proyeksi kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi, untuk guru di sekolah berbagai tingkatan, madrasah, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.

Dia menjelaskan para guru yang berstatus PPPK paruh waktu akan mempunyai kesempatan diangkat menjadi berstatus PPPK penuh waktu.

Kemudian guru yang berstatus PPPK penuh waktu akan diberi kesempatan ikut seleksi PNS di awal 2027.