menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Apakah Ini Pertanda Prabowo Memilih Sugiono Jadi Wapres?

Apakah Ini Pertanda Prabowo Memilih Sugiono Jadi Wapres?

Apakah Ini Pertanda Prabowo Memilih Sugiono Jadi Wapres?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sugiono (duduk atas, depan kanan). Foto: Bay Ismoyo/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden atau wapres baru masih misterius.

Presiden Prabowo Subianto yang punya hak penuh mengajukan atau mengusulkan nama pengganti Gibran Rakabuming kepada MPR itu pun tak pernah memberi tanda soal sosok yang dimaksud.

Hal itu membuat spekulasi pun berseliweran di lantai bursa cawapres.

Baca Juga:

Sejumlah tokoh mencuat, seperti orang-orang dekat Prabowo semisal Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono.

Nama Dasco lebih kencang, lantaran pria yang kini menduduki kursi Wakil Ketua DPR itu sudah dikenal sebagai orang kepercayaan Prabowo sejak lama. Dunia politikus tahu seberapa penting Dasco di pemerintahan saat ini.

Sugiono. Kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Andai pria ini yang menjadi pilihan Prabowo untuk mendampingi di Istana, juga tidaklah mengejutkan.

Baca Juga:

Pria kelahiran Takengon itu sering disebut sebagai anak ideologis Prabowo. Wajar, karena Sugiono pernah menjadi sekretaris pribadi Prabowo sebelum Gerindra dibentuk.

Meski tergolong muda (kelahiran 1979), Sugiono berlimpah pengalaman di dunia politik dalam negeri. Dia termasuk pendiri Gerindra.

Sejumlah tokoh mencuat di lantai bursa cawapres, seperti Sufmi Dasco dan Sugiono.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI