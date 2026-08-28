Apakah Kamu Orangnya? Lulu Mudita Bikin Baper Lewat Single Perdana
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi muda berbakat Lulu Mudita siap meramaikan industri musik tanah air.
Langkah tersebut diawali dengan peluncuran single perdana yang siap membuat terbawa perasaan, berjudul Apakah Kamu Orangnya?.
Lulu Mudita mengaku bangga akhirnya bisa mewujudkan impiannya menjadi penyanyi profesional.
Mencintai musik sejak usia dini, dia telah terbiasa bernyanyi sejak kecil dengan dukungan penuh dari kedua orang tuanya.
"Aku dari dulu suka nyanyi, tetapi beraninya cuma di kamar mandi, akhirnya aku beranikan diri buat serius dan rilis lagu," kata Lulu Mudita di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan pada Jumat (28/8).
Lagu Apakah Kamu Orangnya? dari Lulu Mudita diluncurkan di bawah naungan AFE Records.
Hendy Ahmad selaku CEO AFE Records mengaku sangat antusias memperkenalkan Lulu Mudita ke pencinta musik Indonesia.
Menurutnya, Lulu Mudita mempunyai kualitas vokal yang luar biasa.
Penyanyi muda berbakat Lulu Mudita siap meramaikan industri musik tanah air. Langkah tersebut diawali dengan peluncuran single perdana Apakah Kamu Orangnya?
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