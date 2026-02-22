Apakah Kelalaian Ini Kamu Lakukan Pada Bulan Ramadan? Yuk, Segera Introspeksi Diri!

jpnn.com, JAKARTA - Penceramah Ustaz Abdullah Saleh Hadrami membeberkan 16 kelalaian umat muslim pada bulan Ramadan.

Dalam tausyiahnya yang dilansir dari @MadaniTVnet, Minggu (22/2), ulama kelahiran Malang, Jawa Timur itu menyampaikan kelalaian pertama yang dilakukan umat muslim, yaitu tidak berdoa sebelum berbuka pada waktu yang mustajab.

"Kedua, tidak menjawab azan Magrib. Kemudian salat Magrib tidak khusyuk, bahkan sangat cepat, karena ingin segera makan," sebutnya.

Baca Juga: Begini Cara Meningkatkan Sifat Dermawan di Bulan Ramadan

Kelalaian berikutnya, lanjut dia, tidak melaksanakan salat ba'diyah Magrib.

Salat sunah dua rakaat ini dilaksanakan setelah salat Magrib.

"Kemudian (kelalaian) yang kelima, tidak menyempurnakan salat Tarawih dan Witir bersama imam sampai tuntas," kata jebolan Ponpes Darut Tauhid Malang itu.

Menurutnya, tidak khatam Al-Qur'an minimal satu kali selama Ramadan juga termasuk kelalaian bagi umat muslim.

"Termasuk kelalaian pada bulan Ramadan adalah menyia-nyiakan waktu Magrib sampai Isya," tuturnya.