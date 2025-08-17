Apakah Marc Marquez Pura-Pura Tak Melihat Valentino Rossi?

menu
Valentino Rossi di Red Bull Ring, Spielberg. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - SPIELBERG - Marc Marquez dan Valentino Rossi menjadi bahan omongan.

Itu lantaran kedua legenda MotoGP itu tak terlihat saling menyapa ketika berpapasan sebelum Sprint MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Sabtu (16/8) malam WIB.

Dalam potongan video terlihat Marc Marquez hendak memasuki lintasan menuju motornya menjelang sprint.

Sementara itu, di sisi lain, Valentino Rossi tampak keluar dari lintasan, sepertinya sudah memberikan wejangan kepada pembalap timnya.

Marc dan Vale tampak tak saling memandang.

“Saya tidak melihatnya. Saya sedang fokus pada urusan saya sendiri dan mungkin sedang melihat ke tanah dan fokus pada urusan saya sendiri," tutur Marc Marquez seperti dikutip dari AS. (x/as/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

