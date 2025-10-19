Apakah Pantas Persija Menang dari Persebaya? Ini Jawabannya

jpnn.com - SURABAYA - Pelatih Persija Jakarta mengatakan timnya pantas memenangi pertandingan melawan tuan rumah Persebaya Surabaya, pada pekan ke-9 BRI Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (18/10) malam WIB.

Persija menang 3-1 dalam laga penuh drama tersebut.

Sepanjang laga, Macan dari Jakarta lebih sering merepotkan Buaya dari Surabaya

Coach Mauricio Souza pun puas.

liga1match

"Kami bermain baik sejak menit pertama. Kami mengincar gol, dan akhirnya kami unggul. Hal itulah yang membawa ketenangan bagi tim selama pertandingan,” katanya seusai pertandingan.

“Semua tahu Persebaya adalah tim yang bagus, tetapi sekali lagi, kamilah yang pantas meninggalkan lapangan malam ini dengan kemenangan. Bola mati yang menghasilkan gol membuat tim kami lebih tenang di lapangan, dan kami pulang dengan kemenangan yang pantas,” ujar Souza. (pid/jpnn)

Klasemen BRI Super League

ileague