menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Apakah Pantas Persija Menang dari Persebaya? Ini Jawabannya

Apakah Pantas Persija Menang dari Persebaya? Ini Jawabannya

Apakah Pantas Persija Menang dari Persebaya? Ini Jawabannya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Persija Jakarta bersukacita di Surabaya. Foto: diambil dari persijaid

jpnn.com - SURABAYA - Pelatih Persija Jakarta mengatakan timnya pantas memenangi pertandingan melawan tuan rumah Persebaya Surabaya, pada pekan ke-9 BRI Super League, di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (18/10) malam WIB.

Persija menang 3-1 dalam laga penuh drama tersebut.

Sepanjang laga, Macan dari Jakarta lebih sering merepotkan Buaya dari Surabaya

Baca Juga:

Coach Mauricio Souza pun puas.

Apakah Pantas Persija Menang dari Persebaya? Ini Jawabannyaliga1match

"Kami bermain baik sejak menit pertama. Kami mengincar gol, dan akhirnya kami unggul. Hal itulah yang membawa ketenangan bagi tim selama pertandingan,” katanya seusai pertandingan.

Baca Juga:

“Semua tahu Persebaya adalah tim yang bagus, tetapi sekali lagi, kamilah yang pantas meninggalkan lapangan malam ini dengan kemenangan. Bola mati yang menghasilkan gol membuat tim kami lebih tenang di lapangan, dan kami pulang dengan kemenangan yang pantas,” ujar Souza. (pid/jpnn)

Klasemen BRI Super League
Apakah Pantas Persija Menang dari Persebaya? Ini JawabannyaApakah Pantas Persija Menang dari Persebaya? Ini Jawabannyaileague

Persija Jakarta memetik kemenangan dari Persebaya Surabaya pada pekan ke-9 BRI Super League.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI