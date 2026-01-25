Apakah Senin 26 Januari Sekolah di Jakarta Masih PJJ? Ada SE Kepsek

jpnn.com - JAKARTA – Mungkin Anda termasuk yang bertanya, apakah besok Senin 26 Januari 2026 sekolah-sekolah di Jakarta masih menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh alias PJJ?

Diketahui, mempertimbangkan cuaca ekstrem, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta menerbitkan surat edaran mengenai pelaksanaan PJJ yang dimulai Jumat 23 Januari 2026.

Surat Edaran Nomor 9/SE/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Karena Cuaca Ekstrem Pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 22 Januari 2026, diteken Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana.

SE tersebut ditujukan kepada para Kepala Satuan Pendidikan, tertanggal 22 Januari 2026.

“Satuan Pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama cuaca ekstrem,” demikian poin pertama SE yang sudah diteruskan kepada para wali murid pada Kamis (22/1) malam.

Berikut ini isi lengkap SE Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2/SE/2026 Tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel Karena Cuaca Ekstrem, dan memperhatikan prediksi cuaca yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui surat nomor e-0016/TB.01.02 tanggal 22 Januari 2026 perihal informasi prediksi cuaca, bahwa dalam rangka menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan agar menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama cuaca ekstrem;