Andre Rosiade: Pecat Patrick Kluivert!
Minggu, 12 Oktober 2025 – 09:18 WIB
jpnn.com - PADANG - Salah satu bos Semen Padang FC Andre Rosiade mendorong pemecatan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert.
Kluivert gagal membawa timnya menembus Piala Dunia 2026.
Andre yang juga anggota DPR itu meminta agar Kluivert dan kawan-kawan segera angkat kaki dari Timnas Indonesia.
“Silakan Kluivert dkk segera mengundurkan diri,” tuturnya di Instagram.
Namun, Andre tak lupa memberi apresiasi. “Terima kasih atas perjuangan Timnas Garuda."
Andre pun lalu menyebut rombongan pelatih dari Belanda sudah tak perlu dipertahankan lagi.
Andre Rosiade bilang, di saat rombongan pemain menemui suporter, Patrick Kluivert dkk hanya diam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Timnas Indonesia Terjatuh di Jeddah, Erick Thohir Angkat Suara
- Erick Thohir Minta Maaf Seusai Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026
- Saat Sejumlah Pemain Timnas Indonesia Marah ke Wasit, Lihat yang Dilakukan Jay Idzes
- Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Cek Klasemen & Ulasan FIFA
- Mimpi ke Piala Dunia Gugur di Jeddah, Jay Idzes Angkat Kepala untuk Timnas Indonesia
- Timnas Indonesia Gagal ke Piala Dunia 2026, Blunder Berujung Petaka Lawan Irak