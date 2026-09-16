Aparat Didesak Usut Dugaan Penyalahgunaan BBM di Muara Baru
jpnn.com, JAKARTA - Dugaan penyalahgunaan BBM solar subsidi di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara Muara Baru, Jakarta Utara, mendapat sorotam dari Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK).
Koordinator KOSMAK Ronald Loblobly meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.
"Penting untuk diusut kalau memang posisinya BBM yang dimaksudkan memang benar BBM subsidi," kata Ronald kepada wartawan, Rabu (16/9).
Ia mengatakan dengan diusut oleh aparat penegak hukum, akan jelas apakah ada penyelewengan dalam penyaluran BBM subsidi atau tidak.
Jadi, kata dia, dugaan tersebut akan terang benderang kedudukannya.
Menurut dia, asal-usul barang atau produk BBM harus jelas peruntukannya.
Apalagi, kata dia, BBM tersebut nyata-nyata untuk kepentingan masyarakat nelayan yang membutuhkan ditengah tekanan harga BBM dalam negeri yang melonjak tinggi karena pasokan dan harga beli bahan baku yang mahal.
Ia menambahkan penyelewengan BBM subsidi untuk kepentingan lain merupakan tindakan kriminal yang bisa dikenakan pidana oleh aparat penegak hukum.
Koordinator KOSMAK Ronald Loblobly meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pertamax Diprediksi Rp 20 Ribu, Seusai Kenaikan Harga Minyak Global
- Komisi D DPRD DKI Minta Dinas LH Ambil Langkah Strategis Tangani Sampah di Jakarta
- Heboh Antrean BBM Bersubsidi di Makassar, Idrus Harap Polisi Tindak Dugaan Penimbunan
- Urai Antrean BBM di Makassar, Pertamina Patra Niaga Tambah SPBU Modular di CPI
- Ribuan Pelamar Berebut Peluang Kerja di Lotte Global Job Fair 2026
- Pendaftaran Astra Half Marathon 2026 Dibuka Mulai 15 September