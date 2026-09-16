Aparat Didesak Usut Dugaan Penyalahgunaan BBM di Muara Baru

jpnn.com, JAKARTA - Dugaan penyalahgunaan BBM solar subsidi di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara Muara Baru, Jakarta Utara, mendapat sorotam dari Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK).

Koordinator KOSMAK Ronald Loblobly meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi tersebut.

"Penting untuk diusut kalau memang posisinya BBM yang dimaksudkan memang benar BBM subsidi," kata Ronald kepada wartawan, Rabu (16/9).

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Ia mengatakan dengan diusut oleh aparat penegak hukum, akan jelas apakah ada penyelewengan dalam penyaluran BBM subsidi atau tidak.

Jadi, kata dia, dugaan tersebut akan terang benderang kedudukannya.

Menurut dia, asal-usul barang atau produk BBM harus jelas peruntukannya.

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Apalagi, kata dia, BBM tersebut nyata-nyata untuk kepentingan masyarakat nelayan yang membutuhkan ditengah tekanan harga BBM dalam negeri yang melonjak tinggi karena pasokan dan harga beli bahan baku yang mahal.

Ia menambahkan penyelewengan BBM subsidi untuk kepentingan lain merupakan tindakan kriminal yang bisa dikenakan pidana oleh aparat penegak hukum.