Aparat Gabungan Tangkap Pembunuh 2 Anggota Brimob, Ini Perannya

jpnn.com, JAYAPURA - Satu per satu Satgas Damai Cartenz menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) pelaku pembunuhan dua anggota Brimob.

Terbaru Satgas Damai Cartenz meringkus Siprianus Weya, anggota KKB pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya di Topo, Kabupaten Nabire, Rabu (20/8).

"Penangkapan tersebut terkait kasus pembunuhan terhadap dua personel Polri, yakni Brigpol Arif Maulana dan Bripda Nelson Runaki di Nabire," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Kamis.

Menurut dia, Siprianus Weya berperan mendokumentasikan aksi KKB Aibon Kogoya saat penembakan berlangsung di KM 128 Distrik Siriwo tanggal 13 Agustus lalu.

Video pernyataan sikap kelompok tersebut direkam menggunakan ponsel sebelum kemudian dikirim ke Yosua Waker melalui aplikasi WhatsApp.

Selain Siprianus, lima orang lain turut ditangkap, yakni Jemi Mirip, Botanus Agimbau, Meinus Mirip, Yupinus Weya, dan Melianus Mirip.

Satgas Ops Damai Cartenz juga menyita sejumlah barang bukti berupa jaket, noken, telepon genggam, hingga perlengkapan pribadi lain.

Dari hasil pemeriksaan, terungkap Siprianus Weya merupakan anggota bagian media KKB Kodap III D Dulla, dengan wilayah operasi meliputi Kabupaten Intan Jaya hingga Kabupaten Paniai.