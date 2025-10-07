menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Aparat Musnahkan 64 Rakit PETI, Massa Mengamuk Serang Mobil Petugas Hingga Wartawan

Aparat Musnahkan 64 Rakit PETI, Massa Mengamuk Serang Mobil Petugas Hingga Wartawan

Aparat Musnahkan 64 Rakit PETI, Massa Mengamuk Serang Mobil Petugas Hingga Wartawan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Rakit PETI yang dimusnahkan aparat gabungan di Sungai Kuantan. Foto: Polda Riau.

jpnn.com, JAKARTA - Situasi memanas di Desa Pulau Bayur, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Selasa (7/10/2025), setelah aparat gabungan memusnahkan puluhan rakit tambang emas ilegal (PETI).

Massa yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut mengamuk dan menyerang petugas serta merusak sejumlah kendaraan dinas.

Seorang wartawan turut menjadi korban kekerasan.

Baca Juga:

Kabid Humas Kombes Anom Karibianto menegaskan bahwa insiden tersebut terjadi saat operasi penegakan hukum terhadap aktivitas PETI yang merusak lingkungan.

Operasi dimulai pukul 08.15 WIB di Mapolres Kuansing, dipimpin langsung oleh Kapolres Kuansing AKBP R. Ricky Pratidiningrat dan Bupati Kuansing Suhardiman Amby.

Serta tim gabungan dari TNI, Satpol PP, BPBD, dan Dit Polairud Polda Riau sebanyak 149 orang dikerahkan.

Baca Juga:

Operasi dibagi menjadi dua tim, yakni tim air dengan delapan rubber boat di bawah pimpinan Kapolres, dan tim darat di bawah kendali Waka Polres Kuansing untuk mengamankan area operasi.

“Petugas memusnahkan 64 rakit PETI di sepanjang aliran Sungai Kuantan dengan cara dibakar,” kata Kombes Anom.

Massa yang diduga terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut mengamuk dan menyerang petugas serta merusak sejumlah kendaraan dinas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI