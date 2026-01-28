Apartemen Savyavasa Tetap Tumbuh di Tengah Ketidakpastian Global

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah volatilitas ekonomi global, sektor residensial premium Indonesia justru melampaui ekspektasi.

Sepanjang tahun 2025, ketika pasar internasional bergulat dengan ketidakpastian, segmen properti kelas atas Jakarta menunjukkan momentum yang luar biasa dengan Dharmawangsa muncul sebagai pusat permintaan.

Savyavasa, apartemen mewah di Jakarta Selatan yang dikembangkan oleh PT Jakarta Setiabudi International Tbk (JSI Group) dan Swire Properties, mencatatkan penjualan tertinggi sepanjang masa pengembangannya pada Desember 2025.

Momentum ini mencerminkan kepercayaan pasar terhadap fundamental proyek yang solid seiring mendekatnya fase penyelesaian, didukung oleh rekam jejak pengembang dalam memenuhi komitmen, dengan pembeli yang semakin memprioritaskan kepastian penyelesaian, dan nilai jangka panjang dibandingkan spekulasi jangka pendek.

Momentum ini hadir di waktu yang tepat. Dharmawangsa berdiri sebagai salah satu kawasan hunian paling matang yang tersisa di Jakarta, area eksklusif yang terhitung langka dengan ruang hijau yang menenangkan, hunian berkepadatan rendah, serta lokasi yang strategis dengan pusat bisnis dan gaya hidup utama ibu kota.

Dengan ketersediaan lahan di kawasan ini yang semakin menipis, tidak ada pengembangan hunian mewah baru yang direncanakan dalam waktu dekat.

Ketidakseimbangan permintaan dan pasokan ini telah menciptakan apa yang disebut para pengamat pasar sebagai scarcity premium. Bagi pembeli dengan horizon jangka panjang, kesempatan untuk mengamankan alamat di Dharmawangsa semakin menyempit.

“Sepanjang 2025, kami melihat bahwa pembeli hunian premium kini semakin fokus pada kualitas, kepastian, dan nilai jangka panjang" ujar COO PT Jakarta Setiabudi International Tbk (JSI Group) Bram Van Hoof.