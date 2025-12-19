Apartemen Tower UX Sudah Topping Off, LippoLand Buka Harga dari Rp 399 Juta

jpnn.com - LippoLand resmi menggelar seremoni topping off (penutupan atap) Apartemen Tower UX yang berada dalam kompleks URBN X di CBD Lippo Village Sentral, Lippo Village pada Jumat (19/12). Adapun proses serah terima unit on-track mulai Juli 2026.

Momentum topping off ini tidak hanya menandai kemajuan fisik pembangunan, tetapi juga menunjukkan kesiapan LippoLand memasuki tahap konstruksi berikutnya, seperti penyelesaian interior, instalasi mekanikal-elektrikal, dan finalisasi fasilitas kawasan.

CEO LippoLand David Iman Santosa menyampaikan, Tower UX dirancang sebagai produk apartemen istimewa dengan konsep ruang dua lantai yang nyaman serta fasilitas lengkap untuk mendukung kehidupan komunitas.

“Tower UX menghadirkan Community Space bagi para penghuni agar dapat bersosialisasi dan berinteraksi secara intensif, baik karena kesamaan hobi maupun minat,” ujarnya.

Selain menawarkan beragam fasilitas eksklusif di dalam Tower UX, para penghuni juga bisa menikmati keindahan panorama Lippo Village serta hamparan lapangan golf dari sudut pandang 360 derajat.

Pemandangan ini menghadirkan pengalaman tinggal yang lebih premium dan menyatu dengan suasana hijau yang menenangkan

David menambahkan, kompleks URBN X menawarkan nilai tambah unik berkat lokasi strategisnya di jantung Lippo Village.

Hunian apartemen dengan walking distance ke fasilitas lifestyle kota yang lengkap.