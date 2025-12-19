menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Properti » Apartemen Tower UX Sudah Topping Off, LippoLand Buka Harga dari Rp 399 Juta

Apartemen Tower UX Sudah Topping Off, LippoLand Buka Harga dari Rp 399 Juta

Apartemen Tower UX Sudah Topping Off, LippoLand Buka Harga dari Rp 399 Juta
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
LippoLand resmi menggelar seremoni topping off (penutupan atap) Apartemen Tower UX yang berada dalam kompleks URBN X di CBD Lippo Village Sentral, Lippo Village pada Jumat, 19 Desember 2025. Foto dok. LippoLand

jpnn.com - LippoLand resmi menggelar seremoni topping off (penutupan atap) Apartemen Tower UX yang berada dalam kompleks URBN X di CBD Lippo Village Sentral, Lippo Village pada Jumat (19/12). Adapun proses serah terima unit on-track mulai Juli 2026.

Momentum topping off ini tidak hanya menandai kemajuan fisik pembangunan, tetapi juga menunjukkan kesiapan LippoLand memasuki tahap konstruksi berikutnya, seperti penyelesaian interior, instalasi mekanikal-elektrikal, dan finalisasi fasilitas kawasan.

CEO LippoLand David Iman Santosa menyampaikan, Tower UX dirancang sebagai produk apartemen istimewa dengan konsep ruang dua lantai yang nyaman serta fasilitas lengkap untuk mendukung kehidupan komunitas.

Baca Juga:

 “Tower UX menghadirkan Community Space bagi para penghuni agar dapat bersosialisasi dan berinteraksi secara intensif, baik karena kesamaan hobi maupun minat,” ujarnya.

Selain menawarkan beragam fasilitas eksklusif di dalam Tower UX, para penghuni juga bisa menikmati keindahan panorama Lippo Village serta hamparan lapangan golf dari sudut pandang 360 derajat.

Pemandangan ini menghadirkan pengalaman tinggal yang lebih premium dan menyatu dengan suasana hijau yang menenangkan

Baca Juga:

David menambahkan, kompleks URBN X menawarkan nilai tambah unik berkat lokasi strategisnya di jantung Lippo Village.

Hunian apartemen dengan walking distance ke fasilitas lifestyle kota yang lengkap. 

Apartemen Tower UX sudah topping off, LippoLand memberikan penawaran dibuka harga dari Rp 399 juta per unit

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI