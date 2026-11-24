jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2027 senilai Rp 86,3 triliun dilakukan secara optimal agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Dia berharap alokasi anggaran tersebut mampu menjawab berbagai kebutuhan warga, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan keamanan.

Menurut Basri, anggaran daerah harus diarahkan pada program-program yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, besarnya APBD tidak sekadar menjadi angka dalam perencanaan keuangan daerah, tetapi juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan warga Ibu Kota.

"Semoga APBD 2027 bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Jakarta, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta keamanan,” ujar Basri, dalam keterangannya, Selasa (24/11).

Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta tersebut juga menilai keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran sangat diperlukan.

Dia mengajak seluruh elemen warga untuk memastikan program yang telah disepakati dapat direalisasikan sesuai peruntukannya dan memberikan hasil positif.

"Mari sama-sama kita awasi, kita jaga agar APBD ini benar-benar berdampak positif terhadap warga Jakarta, sehingga prinsip bahwa uang rakyat harus kembali ke rakyat itu bisa terwujud,” kata anggota DPRD DKI Jakarta dari daerah pemilihan Jakarta Pusat tersebut.