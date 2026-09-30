APBD-P Palembang 2026 Disahkan, Sampah hingga Infrastruktur Menjadi Fokus Anggaran

jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai mengarahkan anggaran perubahan 2026 untuk menjawab sejumlah kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Pengelolaan sampah, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan menjadi sektor yang disebut mendapat perhatian dalam APBD Perubahan (APBD-P) 2026.

Arah penggunaan anggaran tersebut mengemuka setelah Pemkot Palembang bersama DPRD Kota Palembang menyepakati APBD-P Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan I DPRD Kota Palembang, Rabu (30/9/2026).

Dalam APBD-P 2026, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4.849.226.958.804,51. Sementara belanja daerah mencapai Rp4.923.950.585.957,14 dan pembiayaan daerah sebesar Rp 74.723.627.152,63.

Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri mengatakan angka-angka tersebut merupakan hasil pembahasan DPRD melalui Komisi I, II, III dan IV bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan oleh Komisi-Komisi DPRD Kota Palembang bersama mitra kerja. Dalam pembahasan tersebut terdapat perubahan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah," kata Subri.

Setelah seluruh tahapan pembahasan dilalui, DPRD t Palembang menyetujui Raperda APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. DPRD juga mendorong seluruh OPD menjalankan program yang telah mendapat alokasi anggaran secara optimal, efektif dan efisien.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, APBD-P 2026 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi diarahkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat. Beberapa sektor yang menjadi perhatian yakni pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengelolaan sampah.