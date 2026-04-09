APBN Dikeruk Lagi Gegara Harga Avtur Naik, Semoga Aman-Aman Saja

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan ada tambahan biaya yang diambil dari APBN untuk haji 2026.

Hal itu terjadi lantaran adanya kenaikan harga avtur akibat konflik global.

"Dari APBN lah, kan masih ada cadangan-cadangan," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (9/4).

Pemerintah bakal mengucurkan anggaran Rp 1,77 triliun dari APBN untuk menutup biaya pesawat jemaah haji 2026.

Purbaya menjelaskan cadangan anggaran tersebut didapatkan dari hasil efisiensi berdasarkan perhitungan selama satu tahun.

Hasil efisiensi tersebut, kata Purbaya, bisa digunakan pada pos-pos yang membutuhkan, salah satunya untuk biaya tambahan pesawat jemaah haji.

Dengan anggaran tersebut, maka pemerintah tidak membebankan ongkos tambahan kepada para jemaah haji.

"Kami kan udah efisiensi. Itu saya yakin efisiensi itu yang dihitung setahun, sebagiannya, sampai akhir tahun kan. Kalau efisiensi itu diambil, ditaruh di satu tempat, nanti itu akan disalurkan ke yang tadi, ke yang pengeluaran baru," jelasnya.