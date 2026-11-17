APBN Terbatas, Fraksi Golkar MPR Dorong UU Obligasi Daerah untuk Percepat Pembangunan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng mendorong pemerintah dan DPR segera merealisasikan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan sekaligus instrumen investasi publik.
Menurut Mekeng, keberadaan obligasi daerah menjadi penting di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Mekeng di sela-sela diskusi Fraksi Partai Golkar MPR RI bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik.
Dia menjelaskan sejak tahun lalu pihaknya telah melakukan sosialisasi dan menyerap aspirasi di sembilan provinsi dengan melibatkan gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, serta kalangan akademisi.
Seluruh masukan tersebut menjadi bahan penyusunan naskah akademik yang nantinya akan diserahkan kepada DPR sebagai landasan pembahasan RUU Obligasi Daerah.
"Menurut kami, sudah saatnya Indonesia memiliki undang-undang tentang obligasi daerah untuk mendorong percepatan pembangunan di Indonesia, khususnya di daerah," ujar Mekeng di ruang GBHN, Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (16/11/2026).
Dia menilai sejak era reformasi dan penerapan desentralisasi, pemerintah daerah dituntut semakin mandiri, termasuk dalam memperkuat kemampuan fiskalnya.
Namun, ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat dan APBD dinilai belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Melchias Markus Mekeng mendorong pemerintah dan DPR segera merealisasikan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah.
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