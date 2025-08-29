Aperti BUMN Buka Kuliah Bersama & Joint Research, Mahasiswa di 6 Kampus Ini Silakan Daftar
jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Perguruan Tinggi BUMN (Aperti BUMN) membuka program kuliah bersama dan joint research di antara sesama anggota.
Program itu memberi kesempatan mahasiswa menempuh perkuliahan di kampus lain dan riset bersama dalam jejaring Aperti BUMN.
Tercatat ada enam Perguruan Tinggi BUMN ini, yakni Politeknik Semen Indonesia (POLTEKSI), Universitas Internasional Semen Indonesia (UISI), Universitas Pertamina (UPER), Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI), Institut Teknologi PLN (ITPLN), serta Telkom University (Tel-U) yang ikut dalam program tersebut
Program kuliah bersama dan joint research itu akan dimulai pada semester baru mendatang.
Sehingga, mahasiswa dari keenam kampus ini bisa mengikuti mata kuliah bersama yang ditawarkan secara online, hybrid, bahkan tatap muka, tergantung lokasi kampus masing-masing.
"Tahap awal, hanya dua rumpun mata kuliah yang diluncurkan, yaitu kewirausahaan dan mata kuliah yang berwawasan lingkungan," ujar Ketua Aperti BUMN, Prof. Iwa Garniwa seusai peluncuran program Kuliah Bersama APERTI BUMN di kampus ITPLN, Jumat (29/8).
Meski terbatas, lanjutnya, inisiatif ini diyakini mampu memperluas jejaring pertemanan, memperkaya budaya belajar lintas kampus, sekaligus membuka akses bagi mahasiswa menuju dunia kerja.
Dia memastikan, inisiatif ini bukan sekadar akademik, tetapi juga investasi sosial.
