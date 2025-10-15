Apesnya Warga Bandung Kulon, Tas Hilang saat Memanaskan Mobil
BANDUNG - Pencurian terjadi di Jalan Bumi Asri Blok F No 50 RT 7 RW 9, Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung, Selasa (14/10).
Kronologisnya, seorang warga bernama Sofi Sofiani kehilangan tas berisikan barang-barang berharga saat memanaskan mobil di depan rumahnya.
Peristiwa itu berawal saat Sofi yang baru saja mengeluarkan mobil dari garasi sekitar pukul 07.00 WIB.
Dia lalu memanaskan mobil di seberang rumah, tepat di depan Jalan Bumi Asri.
Setelah menyalakan mesin, Sofi turun dari mobil untuk menutup pagar rumahnya.
Namun, di saat bersamaan, seorang pria yang kebetulan melintas melihat mobil tersebut dalam keadaan tidak terkunci.
Niat jahat pun muncul, dan pelaku langsung mendekati kendaraan milik Sofi.
